Потребує перевіркиВалентина Чорна, редакторка стрічки
Запоріжжя знову під обстрілом: у місті лунають вибухи
Вночі 6 серпня у Запоріжжі пролунала серія вибухів.
Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння на Сході та Півдні України.
Нагадаємо, вдень 5 серпня ворог завдав ракетного удару по околицях Запоріжжя. Інформація про постраждалих не надходила.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, війська РФ цілили по запорізькому підприємству Мотор Січ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Читайте такожРФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео