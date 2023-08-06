Татьяна Забожко, редактор ленты
Татьяна Забожко, редактор ленты
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Два человека погибли и еще четверо получили ранения от удара управляемой авиабомбой по центру переливания крови в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области около 20:20 5 августа.
Обновлено 6 августа в 14:39. Такие предварительные данные авиаудара, повлекшего масштабный пожар в здании, озвучил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
После вражеского удара президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что победить террористов – дело чести для всех, кто ценит жизнь.
Следует отметить, что последние два дня враг плотно поливает огнем Купянский район.
В полпятого вечера 5 августа под удар вражеской артиллерии попали дома, хозяйственные постройки, а также здания фермерского хозяйства в самом Купянске.
В больницу тогда с осколочными ранениями госпитализировали 55-летнего мужчину.
Еще через два часа из-за артиллерийских обстрелов вспыхнули два пожара в частных домовладениях в селе Петропавловка.
Еще один пожар, теперь уже на территории сельскохозяйственного предприятия, случился в Петропавловке утром 6 августа.
В селе Подолы Купянского района из-за вражеских обстрелов произошел пожар в хозяйственном сооружении, разрушен частный дом.
58-летняя женщина погибла, 66-летний мужчина с ранениями находится в больнице.
Напомним, что утром 6 августа россияне ударили, вероятно, из ЗРК С-300 по Холодногорскому району Харькова.
Информация о пострадавших не поступала.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Владимир Зеленский, Олег Синегубов, ГУ ГСЧС в Харьковской области