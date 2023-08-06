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Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно

Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Фото: Офис президента

Два человека погибли и еще четверо получили ранения от удара управляемой авиабомбой по центру переливания крови в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области около 20:20 5 августа.

Обновлено 6 августа в 14:39. Такие предварительные данные авиаудара, повлекшего масштабный пожар в здании, озвучил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

После вражеского удара президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что победить террористов – дело чести для всех, кто ценит жизнь.

Следует отметить, что последние два дня враг плотно поливает огнем Купянский район.

В полпятого вечера 5 августа под удар вражеской артиллерии попали дома, хозяйственные постройки, а также здания фермерского хозяйства в самом Купянске.

В больницу тогда с осколочными ранениями госпитализировали 55-летнего мужчину.

Еще через два часа из-за артиллерийских обстрелов вспыхнули два пожара в частных домовладениях в селе Петропавловка.

Еще один пожар, теперь уже на территории сельскохозяйственного предприятия, случился в Петропавловке утром 6 августа.

В селе Подолы Купянского района из-за вражеских обстрелов произошел пожар в хозяйственном сооружении, разрушен частный дом.

58-летняя женщина погибла, 66-летний мужчина с ранениями находится в больнице.

Напомним, что утром 6 августа россияне ударили, вероятно, из ЗРК С-300 по Холодногорскому району Харькова.

Информация о пострадавших не поступала.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Владимир Зеленский, Олег Синегубов, ГУ ГСЧС в Харьковской области

Война в Украине, Владимир Зеленский, Куп'янськ, Україна-Росія, Харьковская область
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