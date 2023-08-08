Атаковали второй раз во время спасения людей: появилось видео момента удара РФ по Покровску

Министерство внутренних дел Украины обнародовало видео момента второго удара РФ по дому в Покровске (Донецкая область), когда там уже проходила спасательная операция.

Запись содержит кадры с бодикамеры полицейского-парамедика ГУ Национальной полиции Донецкой области.

В момент, когда правоохранитель находился в поврежденном доме и спасал его жителей, войска РФ нанесли повторный ракетный удар по тому же месту. Посыпались обломки здания и стекла, люди начали кричать.

Тогда к месту удара как раз пришли местные жители, которые помогали разбирать завалы, прибыли полицейские, медики, работники ГСЧС, взрывотехники. Таким образом враг цинично пытался спровоцировать еще большие жертвы.

На видео также есть кадры разрушений в Покровске и спасательной операции.

По данным Национальной полиции, войска РФ ударили по центру Покровска ракетами типа Калибр 7 августа в 19:15. А в 19:52 произошел повторный удар.

В данный момент известно о семи погибших. Среди них Андрей Омельченко – полковник, заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Донецкой области.

Ранения получили по меньшей мере 88 человек, в том числе двое детей, 29 работников полиции, семеро спасателей.

Повреждены девяти- и пятиэтажки, частные жилые дома, гостиница, заведения питания, магазины, административные здания.

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