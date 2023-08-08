Атакували вдруге під час порятунку людей: з’явилося відео моменту удару РФ по Покровську

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило відео моменту другого удару РФ по будинку в Покровську (Донецька область), коли там уже відбувалася рятувальна операція.

Запис містить кадри з бодикамери поліцейського-парамедика ГУ Національної поліції Донецької області.

У момент, коли правоохоронець перебував у пошкодженому будинку і рятував його мешканців, війська РФ завдали повторного ракетного удару по тому ж самому місцю. Посипалися уламки будівлі та скла, люди почали кричати.

Тоді до місця удару якраз підійшли місцеві мешканці, які допомагали розбирати завали, прибули поліцейські, медики, працівники ДСНС, вибухотехніки. Тож ворог цинічно намагався завдати ще більших жертв.

На відео також є кадри руйнувань у Покровську та рятувальної операції.

За даними Національної поліції, війська РФ вдарили по центру Покровська ракетами типу Калібр 7 серпня о 19:15. А о 19:52 відбувся повторний удар.

Наразі відомо про сімох загиблих. Серед них Андрій Омельченко – полковник, заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Донецькій області.

Поранень зазнали щонайменше 88 людей, зокрема двоє дітей, 29 працівників поліції, семеро рятувальників.

Пошкоджено дев’яти- та п’ятиповерхівки, приватні житлові будинки, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

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