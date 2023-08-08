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Юлия Соколова, редактор ленты

Присягнул РФ и пытал украинцев: в Херсоне задержали коллаборанта

У Херсоні затримали колаборанта
Фото: СБУ

В Херсоне задержали коллаборанта, который во время российской оккупации города помогал проводить массовые репрессии и пытал местных жителей.

Задержание произвели сотрудники Службы безопасности Украины.

Злоумышленник является жителем Херсона. После вторжения войск РФ он добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

У Херсоні затримали колаборанта
У Херсоні затримали колаборанта
У Херсоні затримали колаборанта
У Херсоні затримали колаборанта
У Херсоні затримали колаборанта
У Херсоні затримали колаборанта

Мужчина подписал “присягу гражданина РФ”, после чего его назначили “младшим инспектором” в херсонской тюрьме, которую оккупанты называли “изолятор №1”.

– На этой “должности” он конвоировал похищенных украинцев в камеры оккупационной тюрьмы, где участвовал в пытках над потерпевшими, — подчеркнули в СБУ.

Следствие установило, что злоумышленник регулярно угрожал украинским пленникам убийством, избивал их, забирал у них личные вещи, на длительное время оставлял без еды и воды.

Таким образом оккупанты пытались запугать херсонцев и сломать дух участников движения сопротивления.

После освобождения Херсона коллаборант пробовал “залечь на дно”, однако это ему не помогло. В его доме прошли обыски, во время которых удалось обнаружить:

  • выданный рашистами “пропуск”, позволявший проходить блокпосты РФ;
  • “выписку из приказа” о назначении злоумышленника на “должность” в тюрьме;
  • “справку” о зачислении в администрацию пыточной;
  • “присягу” на верность РФ, которую подписал коллаборант, а также заявление на получение российского гражданства.

Задержанному объявили подозрение по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Следствие будет просить суд отправить его под стражу.

По данным МВД Украины, правоохранителям удалось идентифицировать более 232 тыс. военных преступников РФ, коллаборантов и предателей. Все эти данные собираются в межведомственной информационной базе Военный преступник.

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Присягнул РФ и пытал украинцев: в Херсоне задержали коллаборанта

Источник: СБУ
Російська агресія, СБУ, Херсон
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