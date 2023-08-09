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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Допомагав вивозити українське зерно: бердянського колаборанта засудили до 10 років в’язниці

Допомагав вивозити українське зерно: бердянського колаборанта засудили до 10 років в’язниці
Фото: Офіс генпрокурора

В Україні засудили до 10 років тюремного ув’язнення “директора Бердянського морського торговельного порту”, який сприяв незаконному вивезенню зерна з українських агропідприємств.

За даними Офісу генерального прокурора України, з квітня 2022 року чоловік заручився підтримкою представників окупаційної адміністрації та погодився на призначення на псевдопосаду.

З липня 2022 року за наказом псевдогубернатора Запорізької області він став “директором державного унітарного підприємства Запорізької області Бердянський морський торговельний порт”.

Псевдокерівник добровільно надавав ворогу допомогу, щоб організувати роботу морського порту на користь РФ.

Чоловік проводив інвентаризацію майна портового господарства, щоб передати у власність ворога матеріальні цінності України – буксири, портові крани, автонавантажувачі, автомобільну вантажну техніку тощо.

Під час роботи на окупантів він забезпечив вилучення з зернових терміналів порту зерна українських агропідприємств, щоб надалі незаконно вивезти. Під час інтерв’ю пропагандистським медіа чоловік розповідав про діяльність підприємства у “плідній” взаємодії з Росією.

Його засудили до 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією всього належного майна та позбавленням права обіймати певні посади на 15 років за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Наразі колаборант перебуває на тимчасово окупованій території, де переховується від правосуддя.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Бердянськ, Війна в Україні, Зерно, Офіс генпрокурора, Порти
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