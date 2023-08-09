РФ нанесла удары по Запорожью: два человека погибли, есть раненые
Российские войска атаковали жилой квартал Запорожья. По предварительной информации, два человека погибли, есть раненые лица.
Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, дополнительные сведения уточняются.
— К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые. Дополнительная информация уточняется. Россия — страна-террорист, — утверждает секретарь горсовета.
В Запорожской областной военной администрации отмечают, что предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.
По данным из открытых источников, последняя воздушная тревога в Запорожье и области продолжалась в течение 40 минут сегодня (с 19:43 до 20:24).
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский