Игнат объяснил, чем опасны модернизированные ракеты к дивизиону ЗРК Бал под Брянском

Российские модернизированные ракеты Х-35У к дивизиону берегового ракетного комплекса Бал, который оккупанты перебросили в Брянскую область, имеют увеличенную дальность поражения.

Они меньше по сравнению с другими крылатыми ракетами, поэтому их труднее обнаруживать.

Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Модернизированные ракеты Х-35У имеют увеличенный радиус. Россияне пишут, что до 500 км, но, я думаю, что это завышенный показатель. Точно мы знать не можем, какая дальность поражения, но 260 км, видимо, есть. Этого достаточно, чтобы достигать определенных объектов, по которым они хотят попасть из Брянской области. Ракета из этого комплекса имеет боевую часть до 150 кг. Если сравнивать с Х-101 или Калибр, то там 400-450 кг, — сказал спикер.

Игнат объяснил, что сама ракета меньше, а это более опасно, ведь ее труднее обнаруживать. Ее площадь рассеивания меньше.

К тому же ракета предназначена лететь над водой, а потому прижимается ниже к земле.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, оккупанты уже использовали такие ракеты для атак по Одесской и Николаевской областях. Украинские военные даже сбивали Х-35У на этих направлениях.

— Этот дивизион, который они перетащили, говорит о том, что у противника есть дефицит ракетного вооружения: крылатых ракет и баллистических. Именно поэтому такие вещи, как противокорабельные комплексы, появляются на Севере, где нет моря, но есть Днепр. Поэтому нужно понимать, что в любом случае есть опасность и к ней надо быть готовыми, — добавил Игнат.

Ранее стало известно, что россияне переместили в Брянскую область дивизион ЗРК Бал, который предназначен для поражения кораблей.

Как сообщили в Генштабе, для семи областей Украины есть угроза ударов ракетами типа Х-35 из комплексов Бал.

В частности, дальность стрельбы комплекса позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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