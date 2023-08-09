Вымогал $92 тыс. с местного предпринимателя. В Кропивницком СБУ задержала депутата-рэкетира
В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку рэкетиров, которую возглавлял действующий депутат городского совета.
Как выяснили следователи, под его руководством преступники выбивали $92 тыс. из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес.
Эту сумму потерпевший должен был передать злоумышленникам как уплату несуществующего долга перед главарем преступной группы.
Сотрудники СБУ задержали депутата с поличным во время передачи ему второй части денег.
По данным следствия, в состав банды входили местные уголовники, которые специализировались на рэкете.
– По указанию лидера преступной группы ее участники требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами. В случае отказа — применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства, – рассказали в СБУ.
Во время обысков по месту жительства и работы депутата правоохранители обнаружили крупную сумму наличных, вероятно, полученную преступным путем.
На основании собранных доказательств ему и еще одному участнику преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения).
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский