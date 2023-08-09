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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Вымогал $92 тыс. с местного предпринимателя. В Кропивницком СБУ задержала депутата-рэкетира

Вымогал $92 тыс. с местного предпринимателя. В Кропивницком СБУ задержала депутата-рэкетира
Фото: СБУ

В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку рэкетиров, которую возглавлял действующий депутат городского совета.

Как выяснили следователи, под его руководством преступники выбивали $92 тыс. из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес.

Эту сумму потерпевший должен был передать злоумышленникам как уплату несуществующего долга перед главарем преступной группы.

Сотрудники СБУ задержали депутата с поличным во время передачи ему второй части денег.

По данным следствия, в состав банды входили местные уголовники, которые специализировались на рэкете.

– По указанию лидера преступной группы ее участники требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами. В случае отказа — применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства, – рассказали в СБУ.

Во время обысков по месту жительства и работы депутата правоохранители обнаружили крупную сумму наличных, вероятно, полученную преступным путем.

На основании собранных доказательств ему и еще одному участнику преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ
затримання хабарника, Кропивницкий, Народный депутат, СБУ
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