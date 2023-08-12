Утром оккупанты обстреляли поселок Купянск-Узловой на Харьковщине, погибла женщина
Сегодня на рассвете российские оккупанты обстреляли поселок Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.
По его словам, около 05:10 враг ударил по поселку — поврежден жилой дом, погибла 73-летняя женщина. На месте работают экстренные службы.
За прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения оккупанты обстреливали Богодуховский, Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы.
Под вражеским огнем были Купянск, Петропавловка, Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Шийковка, Чернещина и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
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