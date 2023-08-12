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Марта Бондаренко, редактор ленты

Утром оккупанты обстреляли поселок Купянск-Узловой на Харьковщине, погибла женщина

Утром оккупанты обстреляли поселок Купянск-Узловой на Харьковщине, погибла женщина

Сегодня на рассвете российские оккупанты обстреляли поселок Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

По его словам, около 05:10 враг ударил по поселку — поврежден жилой дом, погибла 73-летняя женщина. На месте работают экстренные службы.

За прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения оккупанты обстреливали Богодуховский, Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы.

Под вражеским огнем были Купянск, Петропавловка, Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Шийковка, Чернещина и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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