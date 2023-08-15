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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову: погибли двое полицейских

удар по Оріхову
Фото: Нацполиция

12 августа утром российская авиация запустила управляемую авиабомбу в Запорожском направлении — по Орехову. К сожалению, есть двое погибших и раненые.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, россияне ударили управляемой авиабомбой (УАБ) по Орехову – погиб 31-летний капитан полиции. Еще 12 человек получили ранения, среди них – четыре сотрудника полиции.

Обновлено 15 августа. В пресс-службе Запорожской области сообщили, что через три дня после бомбового удара от тяжелых ранений в больнице скончался 26-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №4 Пологовского РОВП ГУНП в Запорожской области Алексей Лемешко.

Врачи все три дня неустанно боролись за его жизнь.

Обновлено в 14:30. В результате обстрела города Орехов загорелась пятиэтажка. Горели две квартиры на третьем этаже. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на общей площади 90 кв. м.

Никто не пострадал.

Россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову: погибли двое полицейских
Россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову: погибли двое полицейских
Россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову: погибли двое полицейских
Россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову: погибли двое полицейских
Россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову: погибли двое полицейских
Россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову: погибли двое полицейских
Россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову: погибли двое полицейских
Россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову: погибли двое полицейских

Обновлено в 11:49. Полиция Запорожской области сообщила, что вражеская авиабомба попала по одной из улиц города в 08:40. Двое из четырех правоохранителей, которые получили ранения, в тяжелом состоянии.

Также телесные повреждения различной степени тяжести получили 8 граждан, некоторые из них – в тяжелом состоянии. Парамедики оказали всем первую медицинскую помощь и транспортировали в медицинские учреждения.

удар по Оріхову
удар по Оріхову
удар по Оріхову
удар по Оріхову

По факту совершения Российской Федерацией очередного военного преступления следователи полиции и УСБУ открыли уголовное производство. Правовая квалификация — ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Клименко отметил, что, несмотря на все, полицейские остаются с местным населением даже в самых горячих точках и защищают людей ценой собственного здоровья и жизни.

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Оріхів

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ГСЧС
Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Ракетные удары России
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