Россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову: погибли двое полицейских

12 августа утром российская авиация запустила управляемую авиабомбу в Запорожском направлении — по Орехову. К сожалению, есть двое погибших и раненые.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, россияне ударили управляемой авиабомбой (УАБ) по Орехову – погиб 31-летний капитан полиции. Еще 12 человек получили ранения, среди них – четыре сотрудника полиции.

Обновлено 15 августа. В пресс-службе Запорожской области сообщили, что через три дня после бомбового удара от тяжелых ранений в больнице скончался 26-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №4 Пологовского РОВП ГУНП в Запорожской области Алексей Лемешко.

Врачи все три дня неустанно боролись за его жизнь.

Обновлено в 14:30. В результате обстрела города Орехов загорелась пятиэтажка. Горели две квартиры на третьем этаже. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на общей площади 90 кв. м.

Никто не пострадал.

Обновлено в 11:49. Полиция Запорожской области сообщила, что вражеская авиабомба попала по одной из улиц города в 08:40. Двое из четырех правоохранителей, которые получили ранения, в тяжелом состоянии.

Также телесные повреждения различной степени тяжести получили 8 граждан, некоторые из них – в тяжелом состоянии. Парамедики оказали всем первую медицинскую помощь и транспортировали в медицинские учреждения.

По факту совершения Российской Федерацией очередного военного преступления следователи полиции и УСБУ открыли уголовное производство. Правовая квалификация — ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Клименко отметил, что, несмотря на все, полицейские остаются с местным населением даже в самых горячих точках и защищают людей ценой собственного здоровья и жизни.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ГСЧС

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