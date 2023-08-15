Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинуло двоє поліціянтів
12 серпня зранку російська авіація запустила керовану авіабомбу у Запорізькому напрямку – по Оріхову. На жаль, є двоє загиблих і поранені.
Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, росіяни вдарили керованою авіабомбою (КАБ) по Оріхову – загинув 31-річний капітан поліції. Ще 12 людей зазнали поранень, серед них – чотири працівники поліції.
Оновлено 15 серпня. У пресслужбі Запорізької області повідомили, що через три дні після бомбового удару від важких поранень у лікарні помер 26-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області Олексій Лемешко.
Лікарі всі три дні невпинно боролися за його життя.
Оновлено о 14:30. Внаслідок обстрілу міста Оріхів загорілася п’ятиповерхівка. Горіли дві квартири на третьому поверсі. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на загальній площі 90 кв. м.
Ніхто не постраждав.
Оновлено о 11:49. Поліція Запорізької області повідомила, що ворожа авіабомба влучила по одній із вулиць міста о 08:40. Двоє з чотирьох правоохоронців, які дістали поранення, у важкому стані.
Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості мають 8 громадян, деякі з них – у важкому стані. Парамедики надали усім першу медичну допомогу та транспортували до медичних закладів.
За фактом скоєння Російською Федерацією чергового воєнного злочину слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Міністр внутрішніх справ Клименко наголосив, що, попри все, поліціянти залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках і захищають людей ціною власного здоров’я та життя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 535-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
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