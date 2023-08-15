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Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинуло двоє поліціянтів

удар по Оріхову
Фото: Нацполіція

12 серпня зранку російська авіація запустила керовану авіабомбу у Запорізькому напрямку – по Оріхову. На жаль, є двоє загиблих і поранені.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, росіяни вдарили керованою авіабомбою (КАБ) по Оріхову – загинув 31-річний капітан поліції. Ще 12 людей зазнали поранень, серед них – чотири працівники поліції.

Оновлено 15 серпня. У пресслужбі Запорізької області повідомили, що через три дні після бомбового удару від важких поранень у лікарні помер 26-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області Олексій Лемешко.

Лікарі всі три дні невпинно боролися за його життя.

Оновлено о 14:30. Внаслідок обстрілу міста Оріхів загорілася п’ятиповерхівка. Горіли дві квартири на третьому поверсі. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на загальній площі 90 кв. м.

Ніхто не постраждав.

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинуло двоє поліціянтів
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинуло двоє поліціянтів
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинуло двоє поліціянтів
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинуло двоє поліціянтів
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинуло двоє поліціянтів
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинуло двоє поліціянтів
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинуло двоє поліціянтів
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинуло двоє поліціянтів

Оновлено о 11:49. Поліція Запорізької області повідомила, що ворожа авіабомба влучила по одній із вулиць міста о 08:40. Двоє з чотирьох правоохоронців, які дістали поранення, у важкому стані.

Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості мають 8 громадян, деякі з них – у важкому стані. Парамедики надали усім першу медичну допомогу та транспортували до медичних закладів.

удар по Оріхову
удар по Оріхову
удар по Оріхову
удар по Оріхову

За фактом скоєння Російською Федерацією чергового воєнного злочину слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ Клименко наголосив, що, попри все, поліціянти залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках і захищають людей ціною власного здоров’я та життя.

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Джерело: ДСНС
Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Ракетні удари Росії
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