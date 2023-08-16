На Львовщине военный заставлял подчиненных работать на стройке и отдавать ему деньги

Во Львовской области военный заставлял подчиненных работать на строительстве и перечислять ему деньги.

Об этом говорится в постановлении Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

Там сообщают, что уроженец Яворова был назначен на должность командира пожарного взвода одной из воинских частей. С апреля 2023 года “использовал личный состав для решения своих личных нужд”.

Как информирует Zaxid.net, его подчиненные во время прохождения службы, в частности, работали на строительстве в селе Дулибы.

Кроме того он “организовал систематический сбор средств для решения бытово-хозяйственных нужд подразделения” на собственную карточку. В материалах говорится, что деньги подчиненные сбрасывали ему, однако о каких суммах идет речь, неизвестно.

Суд признал Подлужного виновным в превышении служебных полномочий. Его оштрафовали на 17 тыс. грн. Также он был уволен с военной службы. На постановление еще может быть подана апелляция.

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