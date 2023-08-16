На Львівщині військовий змушував підлеглих працювати на будівництві та віддавати йому гроші
У Львівській області військовий змушував підлеглих працювати на будівництві і перераховувати йому кошти.
Про це йдеться у постанові Стрийського міськрайонного суду Львівщини.
Там повідомляють, що уродженець Яворова був призначений на посаду командира пожежного взводу однієї з військових частин. Від квітня 2023 року “використовував особовий склад для вирішення своїх особистих потреб”.
Як інформує Zaxid.net, його підлеглі під час проходження служби, зокрема, працювали на будівництві у селі Дуліби.
Крім того він “організував систематичний збір коштів для вирішення побутово-господарських потреб підрозділу” на власну картку. У матеріалах йдеться, що гроші підлеглі скидали йому, проте про які суми йдеться не відомо.
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