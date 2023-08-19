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Юлия Соколова, редактор ленты

Возвращались из церквей и переходили дорогу: Клименко о жертвах атаки РФ на Чернигов

Чернігів - наслідки ракетного удару 19 серпня 2023
Фото: Офис генпрокурора

Жертвами сегодняшней ракетной атаки РФ на Чернигов стали люди, которые в тот момент находились в транспорте, переходили дорогу или возвращались из церквей.

Об этом рассказал журналистам министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Оккупанты нанесли удар в праздничный день – Преображение Господне (Яблочный спас), когда люди в церквях освящали фрукты или просто гуляли по городу.

По словам Клименко, все те, кто находился в момент атаки в драмтеатре, вовремя спустились в укрытие.

– Основные жертвы у нас были за пределами этого учреждения: они находились в автомобильном транспорте, шли через пешеходный переход, возвращались из трех церквей, где освящали фрукты, – отметил министр.

Игорь Клименко уточнил, что за драмтеатром находится большой парк, где с самого утра гуляли мамы с детьми. А центральная площадь Чернигова, по которой ударили российские оккупанты, была заставлена автомобилями.

Министр добавил, что спасатели вовремя прибыли на место атаки и после прилета ракеты потушили эпицентр взрыва. Впоследствии они вместе с полицейскими оказывали первую помощь пострадавшим.

Сейчас полиция оцепила дворы в центре Чернигова. Правоохранители совершают поквартирный обход домов и проверяют, нет ли там других пострадавших. В городе работают дополнительные патрули.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что ракета попала в драматический театр. Из-за взрывной волны пожар вспыхнул в помещении местного хозяйственного суда. Также повреждено здание Черниговской ОВА.

Повреждения получили и другие здания в центре Чернигова и на близлежащих улицах, в том числе магазины и кафе.

– Поблизости остановка общественного транспорта, на ней остановился рейсовый автобус для посадки и высадки пассажиров. К сожалению, много жертв именно в этом месте. В выходной день в центральной части города всегда было многолюдно, — подчеркнул Лубинец.

Рядом с местом атаки сейчас обустроены места для помощи людям. Работают экстренные службы.

По факту очередного военного преступления РФ начато расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

По данным следствия, войска РФ нанесли удар по центру Чернигова около 11:30, предварительно ракетой типа Искандер.

По последним данным, погибли семь мирных людей, в том числе шестилетний ребенок. Еще 110 человек получили ранения различной степени тяжести.

Источник: Telegram Дмитрия Лубинца

Источник: Офис генпрокурора, МВД
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