Возвращались из церквей и переходили дорогу: Клименко о жертвах атаки РФ на Чернигов

Жертвами сегодняшней ракетной атаки РФ на Чернигов стали люди, которые в тот момент находились в транспорте, переходили дорогу или возвращались из церквей.

Об этом рассказал журналистам министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Оккупанты нанесли удар в праздничный день – Преображение Господне (Яблочный спас), когда люди в церквях освящали фрукты или просто гуляли по городу.

По словам Клименко, все те, кто находился в момент атаки в драмтеатре, вовремя спустились в укрытие.

Игорь Клименко уточнил, что за драмтеатром находится большой парк, где с самого утра гуляли мамы с детьми. А центральная площадь Чернигова, по которой ударили российские оккупанты, была заставлена автомобилями.

Министр добавил, что спасатели вовремя прибыли на место атаки и после прилета ракеты потушили эпицентр взрыва. Впоследствии они вместе с полицейскими оказывали первую помощь пострадавшим.

Сейчас полиция оцепила дворы в центре Чернигова. Правоохранители совершают поквартирный обход домов и проверяют, нет ли там других пострадавших. В городе работают дополнительные патрули.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что ракета попала в драматический театр. Из-за взрывной волны пожар вспыхнул в помещении местного хозяйственного суда. Также повреждено здание Черниговской ОВА.

Повреждения получили и другие здания в центре Чернигова и на близлежащих улицах, в том числе магазины и кафе.

Рядом с местом атаки сейчас обустроены места для помощи людям. Работают экстренные службы.

????????shelled the centre of the ????????city of Chernihiv on a holiday. People were returning from churches and walking around the city.

❗️Preliminarily, 7 people were killed, including a 6-year-old child!!! 117 people were injured.

Russia is a criminal state! pic.twitter.com/bsMaJArfJq

— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) August 19, 2023