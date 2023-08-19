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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Поверталися з церков та переходили дорогу: Клименко про жертв атаки РФ на Чернігів

Чернігів - наслідки ракетного удару 19 серпня 2023
Фото: Офіс генпрокурора

Жертвами сьогоднішньої ракетної атаки РФ на Чернігів стали люди, які на той момент перебували в транспорті, переходили дорогу чи поверталися з церков.

Про це розповів у коментарі журналістам міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Окупанти завдали удару у святковий день – Преображення Господнє (Яблучний спас), коли люди в церквах освячували фрукти або ж просто гуляли містом.

За словами Клименка, всі, хто перебував у момент атаки в драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття.

– Основні жертви у нас були за межами цього закладу: вони знаходилися в автомобільному транспорті, йшли через пішохідний перехід, поверталися з трьох церков, де освячували фрукти, – зазначив міністр.

Клименко уточнив, що за драмтеатром знаходиться великий парк, де з самого ранку гуляли мами з дітьми. А центральна площа Чернігова, по якій вдарили російські окупанти, була заставлена автомобілями.

Клименко додав, що рятувальники вчасно прибули на місце атаки і після прильоту ракети загасили епіцентр вибуху. Згодом вони разом із поліцейськими надавали першу допомогу постраждалим.

Зараз поліція оточила подвір’я в центрі Чернігова. Правоохоронці здійснюють поквартирний обхід будинків та перевіряють, чи немає там інших постраждалих. У місті  працюють додаткові патрулі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що ракета влучила в драматичний театр. Через вибухову хвилю пожежа спалахнула в приміщені місцевого господарського суду. Також пошкоджено будівлю Чернігівської ОВА.

Пошкоджень зазнали й інші будівлі в центрі Чернігова і на прилеглих вулицях, зокрема магазини та кав’ярні.

– Поблизу зупинка громадського транспорту, на ній зупинився рейсовий автобус для посадки і висадки пасажирів. На жаль, багато жертв саме в цьому місці. У вихідний день у центральній частині міста завжди було людно, – наголосив Лубінець.

Поряд із місцем атаки зараз облаштовані місця для допомоги людям. Працюють екстрені служби.

За фактом чергового воєнного злочину РФ розпочато розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

За даними слідства, війська РФ завдали удару по центру Чернігова близько 11: 30, попередньо ракетою типу Іскандер.

За останніми даними, загинули семеро мирних людей, серед них шестирічна дитина. Ще 110 людей зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Джерело: Telegram Дмитра Лубінця

Джерело: Офіс генпрокурора, МВС
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