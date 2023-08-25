Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
Очень громко, видно черный дым: в Каховке прогремел взрыв
В Каховке Херсонской области прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, там есть прилет.
Об этом сообщает Telegram-канал Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами со ссылкой на актуальные сведения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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