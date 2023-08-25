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Юлия Захарченко, редактор ленты

Очень громко, видно черный дым: в Каховке прогремел взрыв

Очень громко, видно черный дым: в Каховке прогремел взрыв
Фото: Факти ICTV

В Каховке Херсонской области прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, там есть прилет.

Об этом сообщает Telegram-канал Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами со ссылкой на актуальные сведения.

Взрыв в Каховке 25 августа 2023 — что известно о взрыве в Каховке

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Каховка, Херсонская область
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Очень громко, видно черный дым: в Каховке прогремел взрыв
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