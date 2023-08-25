Очень громко, видно черный дым: в Каховке прогремел взрыв

В Каховке Херсонской области прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, там есть прилет.

Об этом сообщает Telegram-канал Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами со ссылкой на актуальные сведения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.