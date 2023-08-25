Дуже гучно, видно чорний дим: у Каховці прогримів вибух

У Каховці Херсонської області прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, там є приліт.

Про це повідомляє Telegram-канал Збройні Сили України. Війна з окупантами з посиланням на актуальні відомості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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