Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
Ночные взрывы в районе Алешек: вспыхнул пожар на складе оккупантов
В районе временно оккупированных Алешек ночью прогремел мощный взрыв. Там вспыхнул пожар на складе с боеприпасами российских войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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