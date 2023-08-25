Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Нічні вибухи у районі Олешок: спалахнула пожежа на складі окупантів
У районі тимчасово окупованих Олешок вночі прогримів потужний вибух. Там спалахнула пожежа на складі з боєприпасами російських військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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