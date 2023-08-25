Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Нічні вибухи у районі Олешок: спалахнула пожежа на складі окупантів

Нічні вибухи у районі Олешок: спалахнула пожежа на складі окупантів
Фото: Факти ICTV

У районі тимчасово окупованих Олешок вночі прогримів потужний вибух. Там спалахнула пожежа на складі з боєприпасами російських військ.

Вибух в Олешках 25 серпня 2023 – що відомо про вибух в Олешках

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Дуже гучно, видно чорний дим: у Каховці прогримів вибух
Нічні вибухи у районі Олешок: спалахнула пожежа на складі окупантів

Війна в Україні, Вибух, Вибух на складах боєприпасів, Олешки, Пожежа на складі боєприпасів, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дуже гучно, видно чорний дим: у Каховці прогримів вибух
Нічні вибухи у районі Олешок: спалахнула пожежа на складі окупантів
У Харківській області посилять мобілізацію – ОВА
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Поранених повезли в Сімферополь: у Криму завдано удар по 126 гвардійській бригаді РФ
Перевальне в Криму 25 серпня 2023
Не треба завищувати очікування: Кротевич про терміни завершення війни
Бої на фронті
Радіолокаційні станції морського спостереження і боєприпаси: Литва виділить Україні допомогу на €41 млн
Нічні вибухи у районі Олешок: спалахнула пожежа на складі окупантів
Ігри
Відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Нічні вибухи у районі Олешок: спалахнула пожежа на складі окупантів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Нічні вибухи у районі Олешок: спалахнула пожежа на складі окупантів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
Нічні вибухи у районі Олешок: спалахнула пожежа на складі окупантів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (25.08.2023)
Нічні вибухи у районі Олешок: спалахнула пожежа на складі окупантів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь