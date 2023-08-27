Была очень сложная схема маневров ракет – Гуменюк о ночном обстреле

Крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555, которыми РФ ночью 27 августа обстреливала Украину, имели очень сложную систему маневров.

Это в эфире общенационального телемарафона Єдині новини отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

– В последнее время мы наблюдаем много маневров вражеских ракет или дронов для обнаружения и истощения системы противовоздушной обороны. Такая тактика ясна. Но сегодня мы наблюдали очень сложную схему маневров, – констатирует Наталья Гуменюк.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга не исключает, что россияне таким образом выискивали варианты маршрутов для будущих атак.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат соглашается с коллегой относительно тактики оккупантов.

Ракеты воздушного базирования, говорит Юрий Игнат, так же, как дроны-камикадзе типа Shahed, запускают разными маршрутами, чтобы выискивать слабые места в противовоздушной обороне для новых ударов.

К тому же, такие высокотехнологичные ракеты, как Х-101, могут летать столько, насколько им хватит запаса хода.

– Россияне заявляют, что ракеты Х-101 могут преодолевать 5,5 тыс. км. Я так думаю, речь идет о полете при благоприятных условиях. Поэтому, как их запрограммируют, столько они и могут наматывать круги, – объясняет Юрий Игнат.

Напомним, что ночью 27 августа пять самолетов стратегической авиации выпустили из воздушного пространства РФ в районе Энгельса крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555.

Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Ракеты неоднократно меняли направления.

В конце концов половину из них уничтожили Воздушные силы.

Остальные цели, предполагают украинские защитники, были ложными, поскольку информации о попадании не поступало.

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