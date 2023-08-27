Была очень сложная схема маневров ракет – Гуменюк о ночном обстреле
Крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555, которыми РФ ночью 27 августа обстреливала Украину, имели очень сложную систему маневров.
Это в эфире общенационального телемарафона Єдині новини отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
– В последнее время мы наблюдаем много маневров вражеских ракет или дронов для обнаружения и истощения системы противовоздушной обороны. Такая тактика ясна. Но сегодня мы наблюдали очень сложную схему маневров, – констатирует Наталья Гуменюк.
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга не исключает, что россияне таким образом выискивали варианты маршрутов для будущих атак.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат соглашается с коллегой относительно тактики оккупантов.
Ракеты воздушного базирования, говорит Юрий Игнат, так же, как дроны-камикадзе типа Shahed, запускают разными маршрутами, чтобы выискивать слабые места в противовоздушной обороне для новых ударов.
К тому же, такие высокотехнологичные ракеты, как Х-101, могут летать столько, насколько им хватит запаса хода.
– Россияне заявляют, что ракеты Х-101 могут преодолевать 5,5 тыс. км. Я так думаю, речь идет о полете при благоприятных условиях. Поэтому, как их запрограммируют, столько они и могут наматывать круги, – объясняет Юрий Игнат.
Напомним, что ночью 27 августа пять самолетов стратегической авиации выпустили из воздушного пространства РФ в районе Энгельса крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555.
Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Ракеты неоднократно меняли направления.
В конце концов половину из них уничтожили Воздушные силы.
Остальные цели, предполагают украинские защитники, были ложными, поскольку информации о попадании не поступало.
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