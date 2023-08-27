Була дуже складна схема маневрів ракет – Гуменюк про нічний обстріл

Крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555, якими РФ уночі 27 серпня обстрілювала Україну, мали дуже складну систему маневрів.

На цьому в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини наголосила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Останнім часом ми спостерігаємо багато маневрів ворожих ракет або дронів задля виявлення та виснаження системи протиповітряної оборони. Така тактика зрозуміла. Але сьогодні ми спостерігали дуже складну схему маневрів, – констатує Наталія Гуменюк.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня не виключає, що росіяни таким чином вишукували варіанти маршрутів для майбутніх атак.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат погоджується з колегою щодо тактики окупантів.

Ракети повітряного базування, каже Юрій Ігнат, так само, як дрони-камікадзе типу Shahed, запускають різними маршрутами, щоб шукати слабкі місця в протиповітряній обороні для нових ударів.

До того ж такі високотехнологічні ракети, як Х-101, можуть літати стільки, наскільки їм вистачить запасу ходу.

– Росіяни заявляють, що ракети Х-101 можуть долати 5,5 тис. км. Я так думаю, йдеться, про політ за сприятливих умов. Тож, як їх запрограмують, стільки вони й можуть намотувати кола, – пояснює Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що вночі 27 серпня п’ять літаків стратегічної авіації випустили з повітряного простору РФ у районі Енгельса крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555.

Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей. Ракети неодноразово змінювали напрямки.

Зрештою половину з них знищили Повітряні сили.

Решта цілей, припускають українські захисники, були хибними, оскільки інформації про влучання не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони Росії

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