Полковника СБУ нашли мертвым в собственном кабинете — СМИ

Полковника Службы безопасности Украины нашли мертвым в собственном кабинете в Киеве.

Как сообщает издание Украинская правда, мужчина получил огнестрельное ранение головы.

Пресс-служба СБУ в комментарии СМИ подтвердила факт смерти их сотрудника.

— Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины. Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования, — говорится в сообщении.

Также СБУ выразила соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

По данным агентства Интерфакс-Украина, речь идет о заместителе начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрие Бакаеве.

На месте происшествия, по данным СМИ, якобы была найдена предсмертная записка с обвинением руководства СБУ в предвзятом отношении.

Факты ICTV обратились в пресс-службу СБУ за официальным комментарием по ситуации.

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