Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка

Стало известно, что могло стать причиной авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три украинских пилота. Среди них — Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков (Джус).

Ведущий научный сотрудник НАУ и авиаэксперт Валерий Романенко объяснил, почему вероятнее всего это могла быть ошибка пилота, а также по каким причинам они не могли катапультироваться.

— Здесь ошибка пилота — это единственный вариант. Если самолеты столкнулись в воздухе, не может идти речь о том, чтобы были какие-то технические неисправности. Ошибка пилотов. Они отрабатывали какие-то сложные маневры, где-то не рассчитали, и произошло то, что произошло. Здесь нет каких-то вариантов, а только ошибка пилота.

Погода вроде была нормальной, я не знаю как именно в момент полета, но была нормальной. Это не произошло возле взлетно-посадочной полосы вроде бы. Иногда бывает так, что один самолет еще не освободил полосу, а другой садится, или наоборот взлетает. Вроде этого не было.

Если это в воздухе, то столкновение двух самолетов, но, видимо, во время группового полета. Сейчас будут разбираться. К сожалению, Воздушные силы, может так случиться, один или более офицеров будут отстранены, руководитель полетов будет иметь серьезные проблемы — это я наверняка знаю из практики, — обратил внимание авиаэксперт.

Романенко объяснил, почему пилоты не могли катапультироваться или спастись в авиакатастрофе, которая произошла в Житомирской области.

— Все боевые самолеты оснащены катапультами. Но столкновение, видимо, произошло или на малой высоте, или это был очень серьезный удар, когда были или повреждены кабины. Или же произошел такой удар, что летчики получили травмы еще в воздухе, еще во время удара, и ни один из них не успел воспользоваться катапультой.

Там очень простая катапульта, она хорошо отработана, есть наземные тренажеры этой катапульты, летный состав прекрасно знает. И самолет такой, что для боевого пилота, знаете, с закрытыми глазами можно пилотировать. Как так произошло — трудно сказать, — отметил авиаэксперт.

В то же время он поделился, что нужно знать об учебно-боевых самолетах Л-39, столкновение которых произошло во время авиакатастрофы.

— Это один из самых массовых в мире учебно-тренировочных самолетов. Он не боевой — учебно-тренировочный самолет. Двухместный, легкий самолет с одним двигателем, выпущенный в Чехии. Сейчас его модификации находятся на вооружении в чешских и словацких Воздушных силах, но радикально модернизированные варианты, — рассказал Романенко.

Аналитик объяснил, для чего обычно используют учебно-боевые самолеты Л-39.

— Сначала летчики проходят первые полеты на поршневых самолетах производства Харьковского завода, а затем пересаживаются на этот самолет. Причем пересаживаются не сразу на самолет: сначала на тренажер, проходят определенный курс ознакомления с пилотажными возможностями машины, затем садятся в этот самолет.

В наших подразделениях эти самолеты выполняют роли тренировочных. Если летчику нужно отработать элементы или он приходит после отпуска, то его проверяют на таком самолете, не потерял ли он навыки, что ему нужно отработать после какого-то перерыва, — отметил он.

Источник: Radio NV

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