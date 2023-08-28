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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Полковника СБУ знайшли мертвим у власному кабінеті – ЗМІ

СБУ
Фото: Depositphotos

Полковника Служби безпеки України знайшли мертвим у власному кабінеті у Києві.

Як повідомляє видання Українська правда, чоловік дістав вогнепальне поранення голови.

Пресслужба СБУ у коментарі ЗМІ підтвердила факт смерті їхнього співробітника.

– Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у межах кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування, – йдеться у повідомленні.

Також СБУ висловила співчуття рідним і близьким загиблого чоловіка.

За даними агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про заступника начальника управління спецзв’язку СБУ Дмитра Бакаєва.

На місці події, за даними ЗМІ, нібито було знайдено передсмертну записку зі звинуваченням керівництва СБУ в упередженому ставленні.

Факти ICTV звернулися до пресслужби СБУ за офіційним коментарем щодо ситуації.

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