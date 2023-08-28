Полковника СБУ знайшли мертвим у власному кабінеті – ЗМІ

Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

26 Серпня, 12:02

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