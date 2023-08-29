Плюнув та образив словесно: у Полтаві чоловік принизив військового

Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження стосовно полтавця, який принижував військових.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Полтави виявили кілька відео, на яких місцевий чоловік словесно ображає та принижує українських військових, які в однострої виконували свої обов’язки в обласному центрі.

Особу правопорушника вже встановлено.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 (Хуліганство) КК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру. Тривають слідчі дії.

У соцмережах поширили відео, на якому хлопець вступив у конфлікт з військовим, на ньому він ображає бійця, нецензурно лається. Понад те, чоловік навіть наважився плюнути у військового.

До речі, у Львівській області солдати замість виконання обов’язків з оборони та захисту країни будували маєток для командира однієї з військових частин.

Джерело : Нацполіція

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