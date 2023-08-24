На Львовщине заместитель командира части заставлял солдат строить ему виллу

Во Львовской области солдаты вместо выполнения обязанностей по обороне и защите страны строили дом для командира одной из воинских частей.

Сотрудники ГБР разоблачили офицера на системных злоупотреблениях служебным положением.

По данным следствия, семеро бойцов по указанию чиновника с середины июля работали на строительстве его двухэтажной виллы.

Также заместитель командира части открыл на территории военного городка подпольный магазин, которым руководила его жена.

Известно, что там военным продавали продукты, которые государство официально выделяло для их обеспечения.

Дома у командира провели обыски, изъяв документацию и большую сумму денег в разной валюте.

Ему объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 426-1 УКУ). В случае доказательства вины, чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Недавно следователи ГБР объявили подозрение заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесской области, почти год заставлявшему подчиненных строить ему частный дом.

Источник : ГБР

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