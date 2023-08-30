Кричала, что “Украины не будет” и благодарила Москву за СССР: на Львовщине будут судить женщину

На Львовщине будут судить женщину, которая в маршрутке прославляла “светлое прошлое СССР” и благодарила за него Москву, а также выкрикивала украинофобные нарративы.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Присутствующие в транспортном средстве пассажиры сняли женщину и опубликовали видео в социальных сетях.

Львовская областная прокуратура сообщила, что обвинительный акт против этой гражданки Украины направлено в суд.

Расследованием установлено, что 59-летняя женщина в разжигала национальную вражду и ненависть к украинскому народу.

Инцидент произошел в городе Сокаль на Львовщине в одной из пригородных маршруток. Фигурантка начала конфликт с водителем и пассажирами.

Как сообщили в прокуратуре, она заявляла, что “Украина пропадет и ее не будет”, и нецунзурно высказывалась в сторону украинского народа. Кроме того, женщина прославляла “светлое прошлое СССР”, отмечая, что за это якобы надо “благодарить Москву”.

Согласно законодательству Украины женщине за это может грозить штраф в 8,5 тыс. грн или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Источник: Львовская областная прокуратура

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.