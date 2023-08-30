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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Кричала, що “України не буде” і дякувала Москві за СРСР: на Львівщині судитимуть жінку

Кричала, що “України не буде” і дякувала Москві за СРСР: на Львівщині судитимуть жінку
Фото: Pexels

На Львівщині судитимуть жінку, яка у маршрутці прославляла “світле минуле СРСР” та дякувала за нього Москві, а також вигукувала українофобні наративи.

Інцидент стався у листопаді 2022 року. Присутні у транспортному засобі пасажири зафільмували жінку й опублікували відео у соціальних меражах.

Львівська обласна прокуратура повідомила, що обвинувальний акт проти цієї громадянки України скеровано до суду.

Розслідуванням встановлено, що 59-річна жінка розпалювала національну ворожнечу та ненависть до українського народу.

Інцидент стався у місті Сокаль на Львівщині в одній із приміських маршруток. Фігурантка розпочала конфлікт з водієм і пасажирами.

Як повідомили у прокуратурі, вона заявляла, що “Україна пропаде і її не буде”, та нецензурно висловлювалася в бік українського народу. Окрім того, жінка прославляла “світле минуле СРСР”, зазначаючи, що за це нібито треба “дякувати Москві”.

Згідно з законодавством України жінці за це може загрожувати штраф у 8,5 тис. грн або обмеження волі на строк до п’яти років.

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Джерело: Львівська обласна прокуратура

Львівська область, Прокуратура, Суд
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