Ракетная атака РФ: в Черкасской области прогремели взрывы

В Черкасской области слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пуске крылатых ракет Россией.

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец подтвердил, что Черкасская область находится под угрозой поражения крылатых ракет.

— В области работает ПВО. Придерживайтесь информационной гигиены — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, — сообщил он.

Узнать, где сейчас объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог в Украине на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 553-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.