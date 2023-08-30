Илья Нежигай, редактор ленты
Ракетная атака РФ: в Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пуске крылатых ракет Россией.
Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец подтвердил, что Черкасская область находится под угрозой поражения крылатых ракет.
— В области работает ПВО. Придерживайтесь информационной гигиены — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, — сообщил он.
Узнать, где сейчас объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог в Украине на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 553-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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