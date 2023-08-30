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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ракетна атака РФ: на Черкащині пролунали вибухи

Ракетна атака РФ: на Черкащині пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

На Черкащині чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуск крилатих ракет Росією.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив, що Черкащина перебуває під загрозою ураження крилатих ракет.

– В області працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців, – повідомив він.

Дізнатись, де наразі оголошена тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог в Україні на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Черкаська область
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