Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ракетна атака РФ: на Черкащині пролунали вибухи
На Черкащині чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуск крилатих ракет Росією.
Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив, що Черкащина перебуває під загрозою ураження крилатих ракет.
– В області працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців, – повідомив він.
Дізнатись, де наразі оголошена тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог в Україні на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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