В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов — спикер бригады
На Бахмутском направлении погибли шестеро пилотов из 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Это произошло во время выполнения боевого задания 29 августа.
Об этом журналистам издания Суспільне сообщил спикер 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита. Эту информацию также сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в силовых структурах.
По словам спикера бригады, погибшие украинские пилоты имели офицерские звания. Один из них — родом из Полтавской области, а пятеро — из других регионов Украины.
По данным УП, 29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолетов Ми-8, а на месте обнаружили тела шести погибших военных.
В Единый реестр досудебных решений внесены сведения по признакам Нарушение правил полетов или подготовки к ним.
Согласно ст. 416 УК Украины, за это предусмотрена ответственность на срок от пяти до 15 лет тюремного заключения. Расследованием занимается Государственное бюро расследований.
С погибшими пилотами должны попрощаться в Полтаве. Панихиду устроят 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.
Пилота из Полтавской области похоронят по месту жительства, других — в регионах, откуда они родом. Сейчас имена и обстоятельства гибели не разглашают в целях безопасности.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев