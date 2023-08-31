В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов — спикер бригады

На Бахмутском направлении погибли шестеро пилотов из 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Это произошло во время выполнения боевого задания 29 августа.

Об этом журналистам издания Суспільне сообщил спикер 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита. Эту информацию также сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в силовых структурах.

По словам спикера бригады, погибшие украинские пилоты имели офицерские звания. Один из них — родом из Полтавской области, а пятеро — из других регионов Украины.

По данным УП, 29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолетов Ми-8, а на месте обнаружили тела шести погибших военных.

В Единый реестр досудебных решений внесены сведения по признакам Нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Согласно ст. 416 УК Украины, за это предусмотрена ответственность на срок от пяти до 15 лет тюремного заключения. Расследованием занимается Государственное бюро расследований.

С погибшими пилотами должны попрощаться в Полтаве. Панихиду устроят 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.

Пилота из Полтавской области похоронят по месту жительства, других — в регионах, откуда они родом. Сейчас имена и обстоятельства гибели не разглашают в целях безопасности.

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