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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади

У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Фото: Міноборони

На Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Це сталося під час виконання бойового завдання 29 серпня.

Про це журналістам видання Суспільне повідомив речник 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта. Цю інформацію також повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовників у силових структурах.

За словами речника бригади, загиблі українські пілоти мали офіцерські звання. Один з них – родом із Полтавської області, а п’ятеро – з інших регіонів України.

За даними УП, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8, а на місці виявили тіла шести загиблих військових.

До Єдиного реєстру досудових рішень внесено відомості за ознаками порушення правил польотів або підготовки до них.

Згідно зі ст. 416 КК України, за це передбачена відповідальність на термін від п’яти до 15 років тюремного ув’язнення. Розслідуванням займається ДБР.

Із загиблими пілотами мають попрощатися у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.

Пілота з Полтавської області поховають за місцем проживання, інших – у регіонах, звідки вони родом. Наразі імен та обставин загибелі не розголошують з метою безпеки.

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Джерело: Суспільне, Українська правда
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Полтава, Полтавська область, український пілот
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