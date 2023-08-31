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Защищал свою жизнь и коллеги: подозреваемый в убийстве патрульный не признает вины

Защищал свою жизнь и коллеги: подозреваемый в убийстве патрульный не признает вины

Патрульный из Днепра Евгений Звонков, которого подозревают в убийстве мужчины при исполнении служебных обязанностей, заявил в суде, что он своей вины не признает.

По словам полицейского, он воспользовался оружием только после того, как были применены все возможные средства для защиты собственной жизни и жизни коллеги.

Звонков также не согласен на меру пресечения — содержание под стражей, поскольку, во-первых, находится на лечении, во-вторых, не совершал преступление, в котором его подозревают.

— С подозрением я не согласен абсолютно. Потому что все действия, которые прописаны — я не совершал. В тот день на меня и на мою коллегу было совершено нападение. После того, как были использованы все возможные методы воздействия, в состоянии крайней необходимости было применено оружие для защиты моей жизни и жизни моей коллеги, — заявил он во время суда.

Напомним, что вечером 29 августа в Днепре патрульный застрелил мужчину, который напал на него и напарницу. По предварительным данным ГБР, причиной конфликта стал отказ находившихся в машине лиц выходить из нее.

В тот же день полицейского, открывшего огонь, задержали. Ему инкриминируют две статьи — ч. 1 ст. 115 и ч. 3 ст. 365 (умышленное убийство и превышение служебных полномочий работниками правоохранительного органа) УК Украины.

31 августа полиция Днепропетровской области открыла еще одно уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных во время инцидента в Днепре 29 августа.

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Фото: Радио Свобода

Источник: Радио Свобода
Убийство, Днепр, Суд
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