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Захищав своє життя та колеги: підозрюваний у вбивстві патрульний не визнає провини

Захищав своє життя та колеги: підозрюваний у вбивстві патрульний не визнає провини

Патрульний з Дніпра Євген Звонков, якого підозрюють у вбивстві чоловіка під час виконання службових обов’язків, заявив у суді, що він своєї провини не визнає.

За словами поліцейського, він скористався зброєю лише після того, як були застосовані всі можливі засоби для захисту власного життя та життя колеги.

Звонков також не згоден на запобіжний захід – тримання під вартою, оскільки, по-перше, перебуває на лікуванні, по-друге, не скоював злочин, у якому його підозрюють.

– З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані – я не робив. У той день на мене і на мою колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності було застосовано зброю для захисту мого життя та життя моєї колеги, – заявив він під час судового засідання.

Адвокати підозрюваного через стан здоров’я Звонкова просять суддю про особисте зобов’язання або домашній арешт.

Нагадаємо, що ввечері 29 серпня у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який напав на нього та напарницю. За попередніми даними ДБР, причиною конфлікту стала відмова осіб, які перебували в машині, виходити з неї.

Того ж дня поліцейського, який відкрив вогонь, затримали.

Йому інкримінують дві статті – ч. 1 ст. 115 та ч. 3 ст. 365 (умисне вбивство та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу) КК України.

31 серпня поліція Дніпропетровської області відкрила ще одне кримінальне провадження, цього разу вже за фактом посягання на життя патрульних під час інциденту в Дніпрі 29 серпня.

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Фото: Радіо Свобода

Джерело: Радіо Свобода
Вбивство, Дніпро, Суд
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