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Юлия Соколова, редактор ленты

Есть погибшие и раненые: в Хмельницкой области пьяный водитель спровоцировал ужасное ДТП

ДТП на Хмельниччині 1 вересня 2023
ДТП на Хмельниччині 1 вересня 2023
ДТП на Хмельниччині 1 вересня 2023
ДТП на Хмельниччині 1 вересня 2023
ДТП на Хмельниччині 1 вересня 2023
ДТП на Хмельниччині 1 вересня 2023
ДТП на Хмельниччині 1 вересня 2023
ДТП на Хмельниччині 1 вересня 2023
ДТП на Хмельниччині 1 вересня 2023
ДТП на Хмельниччині 1 вересня 2023
ДТП на Хмельниччині 1 вересня 2023
ДТП на Хмельниччині 1 вересня 2023

В пятницу вечером, 1 сентября, в Хмельницкой области произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли люди.

О деталях проинформировали в ГУ Нацполиции Хмельницкой области.

Инцидент произошел около 21:00 на автодороге Городище – Ровно – Староконстантинов, вблизи города Шепетовка.

Столкнулись три автомобиля: Citroen C-Crosser, ВАЗ 21099 и Ford Escape.

По предварительным данным, 56-летний житель Шепетовки в состоянии алкогольного опьянения выехал своим автомобилем Citroen на встречную полосу движения. После этого он допустил столкновение с автомобилями ВАЗ и Ford.

За рулем ВАЗ находился 45-летний житель Житомирской области, а Ford Escape управлял 28-летний мужчина из села Каменка Шепетовского района.

В результате ДТП погибли двое пассажиров ВАЗ 1988 и 1994 годов рождения (жители Житомирской области). Они получили тяжелые травмы и скончались на месте. По данным ГСЧС, это 29-летняя женщина и 35-летний мужчина.

Водители автомобилей ВАЗ и Citroen, а также 35-летний пассажир Citroen (житель Шепетовки) получили травмы и были госпитализированы в больницу. Водитель Ford от госпитализации отказался.

Судя по жутким фото, во время аварии автомобили были сильно повреждены. Один автомобиль отбросило с дороги в заросли.

Водитель Citroen задержан, а транспортные средства помещены на специальную площадку.

Правоохранители расследуют ДТП по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Водителю Citroen грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

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Источник: Нацполиция, ГСЧС
Фото: ГСЧС, Нацполиция
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