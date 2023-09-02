Есть погибшие и раненые: в Хмельницкой области пьяный водитель спровоцировал ужасное ДТП
В пятницу вечером, 1 сентября, в Хмельницкой области произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли люди.
О деталях проинформировали в ГУ Нацполиции Хмельницкой области.
Инцидент произошел около 21:00 на автодороге Городище – Ровно – Староконстантинов, вблизи города Шепетовка.
Столкнулись три автомобиля: Citroen C-Crosser, ВАЗ 21099 и Ford Escape.
По предварительным данным, 56-летний житель Шепетовки в состоянии алкогольного опьянения выехал своим автомобилем Citroen на встречную полосу движения. После этого он допустил столкновение с автомобилями ВАЗ и Ford.
За рулем ВАЗ находился 45-летний житель Житомирской области, а Ford Escape управлял 28-летний мужчина из села Каменка Шепетовского района.
В результате ДТП погибли двое пассажиров ВАЗ 1988 и 1994 годов рождения (жители Житомирской области). Они получили тяжелые травмы и скончались на месте. По данным ГСЧС, это 29-летняя женщина и 35-летний мужчина.
Водители автомобилей ВАЗ и Citroen, а также 35-летний пассажир Citroen (житель Шепетовки) получили травмы и были госпитализированы в больницу. Водитель Ford от госпитализации отказался.
Судя по жутким фото, во время аварии автомобили были сильно повреждены. Один автомобиль отбросило с дороги в заросли.
Водитель Citroen задержан, а транспортные средства помещены на специальную площадку.
Правоохранители расследуют ДТП по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.
Водителю Citroen грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.
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