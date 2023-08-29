Валентина Чорна, редактор ленты
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие
В понедельник, 28 августа, в румынском городе Неводар автобус с украинцами попал в ДТП. Сообщается о 12 пострадавших, среди них 2 детей.
По данным СМИ, в салоне находилось примерно 40 пассажиров.
Автобус выехал из Бухареста и направлялся в Одессу, водитель задел ограничитель высоты.
6 взрослых доставлены в больницу с травмами головы, верхних и нижних конечностей. Еще 6 человек получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации.
На месте происшествия работают спасатели и медики. Осмотр пострадавших продолжается.
Источник: Digi24
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