В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие

В понедельник, 28 августа, в румынском городе Неводар автобус с украинцами попал в ДТП. Сообщается о 12 пострадавших, среди них 2 детей.

По данным СМИ, в салоне находилось примерно 40 пассажиров.

Автобус выехал из Бухареста и направлялся в Одессу, водитель задел ограничитель высоты.

6 взрослых доставлены в больницу с травмами головы, верхних и нижних конечностей. Еще 6 человек получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации.

На месте происшествия работают спасатели и медики. Осмотр пострадавших продолжается.

Источник: Digi24

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