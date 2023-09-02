Є загиблі та поранені: на Хмельниччині п’яний водій спровокував жахливу ДТП

У п’ятницю ввечері, 1 вересня, на Хмельниччині сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинули люди.

Про деталі поінформували в ГУ Нацполіції Хмельницької області.

Інцидент трапився близько 21:00 на автодорозі Городище – Рівне – Старокостянтинів, поблизу міста Шепетівка.

Зіткнулися три автомобілі: Citroen C-Crosser, ВАЗ 21099 та Ford Escape.

За попередніми даними, 56-річний житель Шепетівки в стані алкогольного сп’яніння виїхав своїм автомобілем Citroen на зустрічну смугу руху. Після цього він допустив зіткнення з автомобілями ВАЗ та Ford.

За кермом ВАЗ перебував 45-річний мешканець Житомирської області, а Ford Escape керував 28-річний чоловік із села Кам’янка Шепетівського району.

Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів ВАЗ 1988 та 1994 років народження (мешканці Житомирської області). Вони зазнали важких травм та померли на місці. За даними ДСНС, це 29-річна жінка та 35-річний чоловік.

Водії автомобілів ВАЗ і Citroen, а також 35-річний пасажир Citroen (мешканець Шепетівки) зазнали травм та були госпіталізовані до лікарні. Водій Ford від госпіталізації відмовився.

Судячи з моторошних фото, під час аварії автомобілі були сильно понівечені. Одне авто відкинуло з дороги в хащі.

Водія Citroen затримано, а транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик.

Правоохоронці розслідують ДТП за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Водію Citroen загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Джерело : Нацполіція, ДСНС

Фото : ДСНС, Нацполіція

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