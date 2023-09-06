ПВО уничтожила все восемь ракет и 15 из 25 Шахедов – Воздушные силы
Ночью 6 сентября 2023 года российские войска нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.
Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей.
Противовоздушная оборона работала по всему маршруту следования ракет и дронов.
К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие способы поражения.
В конце концов силы противовоздушной обороны Воздушных сил совместно с ПВО Сил обороны Украины уничтожили:
- все семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 (выпущены из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса);
- одну выпущенную баллистическую ракету Искандер-М;
- 15 из 25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (выпущены из мыса Чауда в Крыму и из Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 560-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова