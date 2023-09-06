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Татьяна Забожко, редактор ленты

ПВО уничтожила все восемь ракет и 15 из 25 Шахедов – Воздушные силы

ППО війна
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 6 сентября 2023 года российские войска нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.

Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей.

Противовоздушная оборона работала по всему маршруту следования ракет и дронов.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие способы поражения.

В конце концов силы противовоздушной обороны Воздушных сил совместно с ПВО Сил обороны Украины уничтожили:

  • все семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 (выпущены из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса);
  • одну выпущенную баллистическую ракету Искандер-М;
  • 15 из 25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (выпущены из мыса Чауда в Крыму и из Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 560-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Крым, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар
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