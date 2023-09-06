ППО знищила всі вісім ракет та 15 із 25 Шахедів – Повітряні сили

Уночі 6 вересня 2023 року російські війська завдали удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.

Усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.

Протиповітряна оборона працювала по всьому маршруту прямування ракет і дронів.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Зрештою сили протиповітряної оборони Повітряних сил спільно з ППО Сил оборони України знищили:

усі сім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (випущені з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса);

крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (випущені з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса); одну випущену балістичну ракету Іскандер-М;

балістичну ракету Іскандер-М; 15 із 25 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (випущені з мису Чауда в Криму та з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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