Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ППО знищила всі вісім ракет та 15 із 25 Шахедів – Повітряні сили
Уночі 6 вересня 2023 року російські війська завдали удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.
Усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.
Протиповітряна оборона працювала по всьому маршруту прямування ракет і дронів.
До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.
Зрештою сили протиповітряної оборони Повітряних сил спільно з ППО Сил оборони України знищили:
- усі сім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (випущені з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса);
- одну випущену балістичну ракету Іскандер-М;
- 15 із 25 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (випущені з мису Чауда в Криму та з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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