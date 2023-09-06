Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ударила кассетными боеприпасами по Харьковщине: ранен мужчина

Обстріл Харківської області 6 вересня 2023

Около семи утра 6 сентября российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами село Новая Гнилица в Харьковской области.

Нова Гнилиця на Харківщині

Разрушениям подвергся частный жилой дом.

Осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина.

Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 560-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Война в Украине, Російська агресія, РФ, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ завершает подготовку штурмотрядов, продолжаются ожесточенные бои — Сырский о ситуации на востоке
Олександр Сирський
Переломный момент: как молниеносное наступление ВСУ в Харьковской области повлияло на ход войны
Харківська область - контрнаступ ЗСУ
Силы обороны движутся вдоль российских укреплений в Запорожской области – ISW
РФ ударила кассетными боеприпасами по Харьковщине: ранен мужчина
Карта боевых действий на 06.09.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
ВСУ за сутки ликвидировали 610 российских оккупантов – Генштаб
РФ ударила кассетными боеприпасами по Харьковщине: ранен мужчина

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
История героя-танкиста, участвовавшего в прорыве на Херсонщине
РФ ударила кассетными боеприпасами по Харьковщине: ранен мужчина
Обстрелы почти ежеминутно: как живет Херсон сегодня
РФ ударила кассетными боеприпасами по Харьковщине: ранен мужчина
Дрон-разведчик и дрон-бомбардировщик: украинский производитель впечатляет
РФ ударила кассетными боеприпасами по Харьковщине: ранен мужчина
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (05.09.2023)
РФ ударила кассетными боеприпасами по Харьковщине: ранен мужчина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь