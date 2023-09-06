РФ ударила кассетными боеприпасами по Харьковщине: ранен мужчина
Около семи утра 6 сентября российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами село Новая Гнилица в Харьковской области.
Разрушениям подвергся частный жилой дом.
Осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина.
Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.
Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 560-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова