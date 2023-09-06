РФ вгатила касетними боєприпасами по Харківщині: поранено чоловіка

Близько 07:00 ранку 6 вересня російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами село Нова Гнилиця на Харківщині.

Руйнувань зазнав приватний житловий будинок.

Осколкове поранення дістав 50-річний цивільний чоловік.

Його в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.