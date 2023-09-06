Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ вгатила касетними боєприпасами по Харківщині: поранено чоловіка
Близько 07:00 ранку 6 вересня російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами село Нова Гнилиця на Харківщині.
Руйнувань зазнав приватний житловий будинок.
Осколкове поранення дістав 50-річний цивільний чоловік.
Його в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.
Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
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