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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вгатила касетними боєприпасами по Харківщині: поранено чоловіка

Обстріл Харківської області 6 вересня 2023

Близько 07:00 ранку 6 вересня російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами село Нова Гнилиця на Харківщині.

Нова Гнилиця на Харківщині

Руйнувань зазнав приватний житловий будинок.

Осколкове поранення дістав 50-річний цивільний чоловік.

Його в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Харківська область
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