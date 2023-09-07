В Черкассах двухлетняя девочка выпала из окна, она не выжила

В Черкассах на улице Нижняя Горовая маленькая девочка выпала из окна 10-го этажа. Травмы двухлетнего ребенка оказались смертельными, медики не смогли его спасти.

Спикер полиции Черкасской области Наталья Ткачук рассказала, что трагическое событие произошло 6 сентября около 18:20 на улице Нижняя Горовая.

Правоохранители уже начали уголовное производство по факту смерти девочки, поделилась спикер полиции.

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По предварительным данным, мать отвлеклась на домашние дела и не заметила, как девочка самостоятельно пододвинула стул, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку открытого настежь окна.

Однако сетка не выдержала нагрузки, и маленькая девочка выпала с десятого этажа. Медики на месте пытались реанимировать ребенка, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

Источник : Суспільне

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