У Черкасах дворічна дівчинка випала з вікна, вона не вижила

У Черкасах на вулиці Нижня Горова маленька дівчинка випала з вікна 10-го поверху. Травми дворічної дитини виявилися смертельними, медики не змогли її врятувати.

Речниця поліції Черкаської області Наталія Ткачук розповіла, що трагічна подія сталася 6 вересня близько 18:20 на вулиці Нижня Горова.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом смерті дівчинки, поділилася речниця поліції.

Зараз дивляться

За попередніми даними, мати відволіклася на домашні справи й не помітила, як дівчинка самостійно підсунула стілець, залізла на підвіконня та сперлася на москітну сітку відчиненого навстіж вікна.

Проте сітка не витримала навантаження, тож мала випала з десятого поверху. Медики на місці намагалися реанімувати дитину, однак травми виявилися надто тяжкими.

Джерело : Суспільне

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.