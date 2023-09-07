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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Черкасах дворічна дівчинка випала з вікна, вона не вижила

У Черкасах дворічна дівчинка випала з вікна, вона не вижила
Фото: Pexels

У Черкасах на вулиці Нижня Горова маленька дівчинка випала з вікна 10-го поверху. Травми дворічної дитини виявилися смертельними, медики не змогли її врятувати.

Речниця поліції Черкаської області Наталія Ткачук розповіла, що трагічна подія сталася 6 вересня близько 18:20 на вулиці Нижня Горова.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом смерті дівчинки, поділилася речниця поліції.

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За попередніми даними, мати відволіклася на домашні справи й не помітила, як дівчинка самостійно підсунула стілець, залізла на підвіконня та сперлася на москітну сітку відчиненого навстіж вікна.

Проте сітка не витримала навантаження, тож мала випала з десятого поверху. Медики на місці намагалися реанімувати дитину, однак травми виявилися надто тяжкими.

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Джерело: Суспільне
Національна поліція, Нацполіція, Трагедія, Черкаси, Черкаська область, Черкащина
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