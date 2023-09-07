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В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей

загинуло подружжя

В результате удара по рынку в Константиновке 6 сентября погибли супруги.

Наталья и Николай Ширай выращивали цветы и продавали их на том же рынке.

Как сообщили друзья семьи, мужчина погиб мгновенно, сгорел в авто, женщину в тяжелом состоянии доставили в местную больницу со сквозным ранением живота, но, к сожалению, травмы были несовместимы с жизнью.

У супругов осталось две дочери.

— Наталье Николаевне было 54, она работала воспитателем в детском саду. Николаю Ивановичу — 55. Он долгое время работал на заводе, потом занимался цветами. Вот таких светлых мирных людей убивают россияне… Вечная память супругам… Наши соболезнования дочерям Юлии и Лиде и всем родным, — говорится в сообщении.

Напомним, днем 6 сентября российские войска обстреляли рынок в Константиновке. Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома.

Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. 33 человека получили ранения, 16 мирных жителей — погибли.

Редакция сайта Факты ICTV выражает искренние соболезнования семьям погибших.

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Война в Украине, Донецкая область, Костянтинівка, Ракетные удары России, Російська агресія
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