В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей
В результате удара по рынку в Константиновке 6 сентября погибли супруги.
Наталья и Николай Ширай выращивали цветы и продавали их на том же рынке.
Как сообщили друзья семьи, мужчина погиб мгновенно, сгорел в авто, женщину в тяжелом состоянии доставили в местную больницу со сквозным ранением живота, но, к сожалению, травмы были несовместимы с жизнью.
У супругов осталось две дочери.
— Наталье Николаевне было 54, она работала воспитателем в детском саду. Николаю Ивановичу — 55. Он долгое время работал на заводе, потом занимался цветами. Вот таких светлых мирных людей убивают россияне… Вечная память супругам… Наши соболезнования дочерям Юлии и Лиде и всем родным, — говорится в сообщении.
Напомним, днем 6 сентября российские войска обстреляли рынок в Константиновке. Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома.
Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. 33 человека получили ранения, 16 мирных жителей — погибли.
Редакция сайта Факты ICTV выражает искренние соболезнования семьям погибших.
Фото: Facebook/Їх вбила Росія
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