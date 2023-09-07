Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків

Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці Донецької області 6 вересня загинуло подружжя.

Наталія та Микола Ширай вирощували квіти та продавали їх на тому самому ринку.

Як повідомили друзі родини, чоловік загинув миттєво, згорів в авто, жінку у важкому стані доправили до місцевої лікарні з наскрізним пораненням живота, але, на жаль, травми були несумісними з життям.

У подружжя залишилося дві доньки.

– Наталії Миколаївні було 54, вона працювала вихователькою у дитячому садочку. Миколі Івановичу – 55. Він довгий час працював на заводі, потім займався квітами. Отаких світлих мирних людей убивають росіяни… Вічна пам’ять подружжю… Наші співчуття донькам Юлії й Ліді та усім рідним, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, удень 6 вересня російські війська обстріляли ринок у Костянтинівці. Пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку.

Ущент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів. 33 людини зазнали поранень, 16 мирних жителів – загинули.

Редакція сайту Фактів ICTV висловлює щирі співчуття родинам загиблих.

Фото: Facebook/Їх вбила Росія

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