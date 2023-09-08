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Удар по рынку в Константиновке: возросло количество пострадавших

удар по Костянтинівці
Фото: Нацполиция

Число пострадавших от удара по Константиновке Донецкой области 6 сентября возросло до 37.

Обновленные данные сообщили 8 сентября в областной военной администрации.

В частности, ОВА удалось установить информацию о еще четырех раненых в результате обстрела города.

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Напомним, что российские войска обстреляли рынок в Константиновке днем 6 сентября.

Повреждены 20 магазинов, линии электропередачи, админздание и пятый этаж жилого дома.

Дотла сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.

По состоянию на 7 сентября было известно о 16 погибших и 33 раненых.

Донецкая область, Костянтинівка, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар
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