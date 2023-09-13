Задержали военкома и директора вуза: СБУ разоблачила новые схемы выезда уклонистов
СБУ разоблачила пять новых каналов незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации.
По этим делам задержали начальника одного из районных военкоматов в Харьковской области и директора филиала частного университета в Ровно.
Подозреваемые за “вознаграждение” помогали уклонистам выезжать в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
За свои “услуги” они брали от $800 до $8 тыс. Сумма зависела от срочности выезда и наличия посредников.
По данным следствия, начальник районного военкомата на Харьковщине продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья, поскольку имел сообщников в ВВК.
А директор областного филиала одного из частных университетов Ровно за взятки обещала военнообязанным зачисление в вуз с правом отсрочки призыва, а также отправить за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении.
На Закарпатье разоблачены два канала нелегальной миграции за пределы Украины. Так, в Тячевском районе злоумышленник переправлял уклонистов через реку, которая проходит вдоль границы, а в Береговском — женщина взялась переводить их через границу лесными тропами.
В Ивано-Франковской области задержали трех дельцов, которые переводили мужчин через труднодоступную горную местность.
Сотрудникам СБУ удалось предотвратить переправку за границу более сотни уклонистов.
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