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Валентина Летяк, редактор ленты

Задержали военкома и директора вуза: СБУ разоблачила новые схемы выезда уклонистов

СБУ викрила нові схеми виїзду ухилянтів
Фото: СБУ

СБУ разоблачила пять новых каналов незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации.

По этим делам задержали начальника одного из районных военкоматов в Харьковской области и директора филиала частного университета в Ровно.

Подозреваемые за “вознаграждение” помогали уклонистам выезжать в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

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За свои “услуги” они брали от $800 до $8 тыс. Сумма зависела от срочности выезда и наличия посредников.

По данным следствия, начальник районного военкомата на Харьковщине продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья, поскольку имел сообщников в ВВК.

А директор областного филиала одного из частных университетов Ровно за взятки обещала военнообязанным зачисление в вуз с правом отсрочки призыва, а также отправить за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении.

На Закарпатье разоблачены два канала нелегальной миграции за пределы Украины. Так, в Тячевском районе злоумышленник переправлял уклонистов через реку, которая проходит вдоль границы, а в Береговском — женщина взялась переводить их через границу лесными тропами.

В Ивано-Франковской области задержали трех дельцов, которые переводили мужчин через труднодоступную горную местность.

Сотрудникам СБУ удалось предотвратить переправку за границу более сотни уклонистов.

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Источник: СБУ
Военное положение, мобілізація, Призов, Ровно, СБУ, хабарі, Харьковская область
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