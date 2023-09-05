СБУ ликвидировала новые схемы, которыми уклонисты избегали мобилизации

Служба безопасности Украины разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста в разных регионах. В частности, в Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской областях и Николаеве.

Тернопольская область

По данным СБУ, в Тернопольской области задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклонистам откосить от мобилизации через поступление в одно из местных высших учебных заведений.

Мужчина обещал клиентам подключить собственные связи в учебных заведениях. Стоимость услуги он оценивал на сумму от $2 тыс. с одного военнообязанного.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области разоблачили двух жителей региона, которые за деньги перевозили уклонистов в страны Европейского Союза на квадроциклах через так называемую зеленку Карпатских лесов.

Ровенская область

В Ривненской области представители СБУ заблокировали коррупционную схему выезда потенциальных призывников за границу как менеджеров одного из украинских агрохолдингов.

Формальным поводом для выезда на “командировку” стало решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции.

Закарпатская область

В Закарпатской области задержаны двое жителей Ужгородского района, которые за деньги “подсказывали” уклонистам лесные тропы для скрытого пересечения границы.

Николаев

В Николаеве сообщено о подозрении местному жителю, который пытался подкупить старшего офицера военкомата, чтобы избежать мобилизации.

Украинский военный сразу доложил руководству о полученном “предложении” от мужчины, что позволило задокументировать преступные действия и задержать фигуранта.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до девяти лет тюремного заключения.

Источник : СБУ

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