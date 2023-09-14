Во Львове патрульным из-за кота пришлось спасать пенсионерку: что произошло
Во Львове кот на два часа закрыл женщину на балконе. Патрульной полиции пришлось спасать пенсионерку.
Это произошло на улице Гринченко. В полицию позвонила соседка 65-летней женщины и сообщила, что ее знакомая уже два часа находится закрытой на балконе и не может выйти. Она отметила, что пострадавшая ранее перенесла сложную операцию и ей нельзя волноваться. На место происшествия приехали копы.
— Патрульные, приехав на вызов, были удивлены, ведь виновником происшествия стал кот. Он прыгнул на дверь балкона и закрыл там свою хозяйку, — говорится в сообщении патрульной полиции Львовской области.
Патрульные с помощью лестницы пробрались на второй этаж, залезли через открытое окно, освободив женщину. Жительница Львова поблагодарила за помощь.
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